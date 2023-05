LIVE – Cremona-Fortitudo Bologna 41-42 | gara-1 semifinale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-1 delladeidellaA2di basket. Prosegue la rincorsa delle due formazioni alla caccia di un posto nella prossima A1. Ai quarti di finale, i padroni di casa hanno battuto Agrigento per 3-0, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio su Cento in quattro gare. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 28 maggio sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATITABELLONE SEMIFINALI PROGRAMMA E ORARIPER AGGIORNARE ILFARE ...