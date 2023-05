LIVE Canottaggio | Europei 2023 in DIRETTA | fantastico argento per Rambaldi e Sartori! Torre nel singolo pl e otto donne sul podio!

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona domenica! 13.48. Si chiude con un sorriso l’Europeo dell’Italia che ha portato un oro (nel para), tre argenti e due bronzi. Gli azzurri non hanno preparato in modo specifico questo appuntamento ma sono arrivati comunque risultati interessanti 13.46: E’ BRONZO ITALIAAAAAAA!!! Bravo l’equipaggio azzurro che sale sul podio e regala all’Italia la sesta medaglia dell’Europeo. Oro per la Romania,per la Gran Bretagna 13.45: Ai 1500 Romania davanti, poi Gbr e Italia. Germania a 6? dalle azzurre 13.43: L’Italia tiene il ritmo delle due big ai 1000 metri ed è terza alle spalle di Romania e Gbr. Germania a 4? dalle azzurre 13.42: Ai 500 Gbr, Romania, Italia, Germania 13.35: C’è l’Italia di Pelacchi, Secoli, ...

... Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti ore 10:35: Camp. Europei 2023 Finali - 2a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha partecipato questa mattina, al Lido di Venezia, alla premiazione della regata nazionale ditappa veneziana del "Trofeo Filippi " Beach Sprint": quasi 150 atleti ripartiti su 95 equipaggi in rappresentanza di 28 Società remiere, italiane ed estere. Hanno gareggiato anche vogatori ......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 12:10 - Rai Play ( GUARDA LA DIRETTA ): ...

LIVE Canottaggio, Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Rambaldi-Sartori nel doppio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona domenica! 13.48. Si chiude con un sorriso l'Europeo dell'Italia che ha portato un oro (nel paracano ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata - La cronaca della prima sessione della seconda giornata - La cronaca della seconda sessione della seconda giornata - I 17 equipag ...