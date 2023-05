LIVE Camila Giorgi-Cornet 6-3 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | ripassa in vantaggio la francese nel secondo set

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40fulminacon la risposta di dritto, palla del controbreak per l’azzurra. 30-30 Scappa via il rovescio di. 30-15 Profonda la risposta di, il nastro ferma il back di rovescio dell’avversaria. 30-0 Vincente il dritto della. 15-0 Sbaglia la risposta. 2-3 BREAK! Volee col dritto dellariesce a giocare il dritto in avanzamento, ma il suo colpo viene bloccato dalla difesa dell’avversaria che riesce a scavalcare. 30-40 Splendida l’accelerazione di rovescio di, annullata la prima palla break. 15-40 Scambio duro,rallenta lo ...

Il match non sarà dei più semplici per, che ha sempre faticato molto di fronte alla solidità ... SEGUI ILDI GIORGI - CORNET PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Cornet ...In caso di successotroverebbe al secondo turno la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ...SCORE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI In tabellone ci sono altre ...Tra gli altri nomi azzurri spicca quello diGiorgi , che l'anno scorso nella capitale ... Solo con la piattaforma instreaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei ...

Cornet-Giorgi è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.ROLAND GARROS - In casa Italia sono ben 5 match in programma nel DAY1: Camila Giorgi, Sara Errani; Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti.