LIVE Bologna-Napoli 0-1 | Osimhen col gol numero 24 su regalo di Skorupski

Calciomercato.it vi offre le sfide tra ile Napoli e tra Monza e Lecce in tempo reale. Formazioni ufficiali- Napoli e Monza - LecceBOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Bonifazi, ...- Segui con noi la diretta testuale di- Napoli, penultima giornata del campionato di Serie A. 33' Grande occasione per Osimhen al volo: bella parata di Skorupski. 30' Cooling break. Fa ...Il tabellino di- Napoli 0 - 1 () 14' Osimhen(4 - 3 - 3): Skorupsky; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta ...

Diretta Bologna-Napoli 0-1, la sblocca Osimhen Corriere dello Sport

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero. 41' - ARNAUTOVIC! Pressione alta su Olivera e pallone subito verso l'attaccante, che calcia di punta e manda la sfera di poco al lato della porta azzurr ...Ultima trasferta dell'anno per il Napoli campione d'Italia. Dopo la bella vittoria con l'Inter allo stadio Maradona, gli azzurri volano in Emilia scortati da almeno diecimila tifosi ...