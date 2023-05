LIVE Bologna-Napoli 0-1 al 45? | Osimhen col gol numero 24 su regalo di Skorupski | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-28 15:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Sfida tra scuole di pensiero, senza più grandi obiettivi da raggiungere. Anzi, ilne ha due: battere il record di punti di Maurizio Sarri, vincendo le due partite che restano e salendo a quota 92 (contro i 91 del 2017/2018) e far laureare Victor, ora a 23 gol con tre reti di margine su Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A. Alle 15 i partenopei di Luciano Spalletti scendono in campo nella sfida valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A, allo Stadio Dall’Ara di, dove quest’anno non ha vinto nessuna delle big, contro la squadra di Thiago Motta, una delle sorprese più belle del campionato e ancora in odore di ottavo posto, occupato dal Monza e distante 2 punti, che potrebbe valere l’Europa e la Conference League, ...