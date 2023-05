LIVE Atletica | Diamond League Rabat 2023 in DIRETTA | personale di Cavalli nei 1500! Kerley vince i 100 con 9?94

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28: Perez Hernandez in testa nel triplo con 14.84, davanti a Bekh Romanchuk con 14.58, terza Ricketts con 14.53 21.27: MAHUCHIKH! L’ucraina supera 2.01 e stabilisce il primato stagionale nell’alto 21.26:i 100, secondo posto per il sudafricano Simbine con 9?99, terzo posto per il deludente kenyan o Omanyala con 10?05, poi Tebogo (10?09), quinto Bromell (10?10) 21.25: Fredi 100 con 9?94, pista non velocissima, gara molto nervosa, vento nullo 21.22: Tra poco al via la finale la finale dei 100 piani con tanti grandi protagonisti della specialità. Peccato per l’assenza di Jacobs: MAR MACHMOUR Chakir FRA FALL Mouhamadou RSA SIMBINE Akani KEN OMANYALA Ferdinand USAFred USA BROMELL Trayvon JAM ...