(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici di OA Sport appassionati di tennis benvenuti a questo appuntamento con ladell’incontro di primo turno deltra Matteoe il colombiano Daniel Elahi. Inizia loparigino, come tradizione vuole la domenica, ed è subito un momento molto importante per l’Italia. Matteogioca il primo match della carriera in un torneo del Grande lo fa a Bois De Boulogne dopo aver ottenuto l’accesso diretto grazie ai risultati di questo molto positivo. Il primo avversario in un major per l’azzurro è molto ostico, il sud-americanoè dotato di servizio e dritto capaci di ...

Roland Garros: L'ORDINE DI GIOCO DI DOMENICA 28 Matteo, n.105 ATP, trova dall'altra parte ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI Per quanto riguarda gli altri 6 ...vs D. Galan INFORMAZIONI SUL TORNEO Entry list tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie,... Solo con la piattaforma instreaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale ...... Lorenzo Musetti (n.17), Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo: in ... Nuria Brancaccio (ITA) 62 46 64SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI TABELLONE ...

LIVE Arnaldi-Galan, Roland Garros 2023 in DIRETTA: prova del fuoco in uno Slam per l'emergente italiano OA Sport

Matteo Arnaldi affronterà Daniel Galan al primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L'appuntamento è per domenica 28 maggi ...In the Round of 128 of the French Open on Sunday, Daniel Elahi Galan (ranked No. 90) takes on Matteo Arnaldi (No. 105).Arnaldi’s most recent competition was on May 14, 2023 at the ...