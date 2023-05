LIVE Arnaldi-Galan | Roland Garros 2023 in DIRETTA | in campo tra pochi minuti

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Ci siamo quindi! Matteofa il suo esordio nel tabellone principale di un torneo del Grand Slam in un match che si preannuncia complicato, ma alla portata del giovane tennista ligure. 14.48 Chiude Griekspoor contro Martinez per 6-4 2-6 0-6 7-5 6-4 in un match che, dobbiamo dire, è stato veramente spettacolare, una vera e propria “battaglia da”. E’ dunque arrivato il momento dell’esordio nel torneo del primo azzurro. 14.00 Si va al quinto! Martinez era 4-2 e servizio, reazione d’orgoglio di Tallon Griekspoor che vince 7-5 e porta il match al quinto set! 12.55 Martinez-Griekspoor 4-6 6-2 6-0! A un set dalla vittoria lo spagnolo. 12.23 Un set pari Griekspoor e Martinez!! Al 6-4 della prima frazione in favore dell’olandese risponde lo ...