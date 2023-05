LIVE Arnaldi-Galan 2-5 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | doppio break per il colombiano

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Gratuito di dritto, e allorae set compromesso. 30-40 Servizio esterno e rovescio vincente di là. 15-40 Salva la prima con un serve&volley. 0-40 Buona difesa diche si limita a tirare aldilà della rete la palla e incassa un altro gratuito, questa volta di rovescio dell’azzurro. 0-30 Smorzata di Matteo, controsmorzata vincente del suo avversario. 0-15 Largo il dritto di. 4-2 Servizio vincente. 40-15 Servizio e dritto per il. 30-15 Rovescio profondo e dritto vincente! 30-0 Ancora avanti il. 15-0 Servizio e dritto. 3-2 Vola via il dritto diche servirà dopo il ...