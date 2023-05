LIVE 500 Miglia Indianapolis 2023 in DIRETTA | Palou dalla pole | tra pochissimo la green flag!

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 Come sempre ogni fila avrà tre auto, 33 vetture si schiereranno sulla linea di partenza più famosa al mondo. 200 sono i giri previsti per quanto riguarda la Indy500, una prova che ha già compiuto 100 anni di storia. 18.40 Katherine Legge torna in IndyCar. La britannica di Rahal ritrova le monoposto per un singolo evento parallelamente con il programma nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con un’Acura NSX GT3 del Team Gradient Racing. 18.37 La Indy500 è la seconda prova su ovale della stagione dopo l’appuntamento in Texas che ha premiato Josef Newgarden. L’americano di Penske insegue il successo nel catino che sorge nello Stato dell’Indiana, un risultato ancora non ottenuto da parte del #2 di Chevy. 18.34 Pochi attimi all’accensione dei motori ed al successivo giro di formazione. 18.31 Marcus ...