LIVE 500 Miglia Indianapolis 2023 in DIRETTA | McLaren davanti | Palou continua a rimontare

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA139° giro/200 Ericssonper la prima volta! Ganassi ritorna in vetta, lo svedese prova a tornare a vincere dopo quanto fatto lo scorso anno. 136° giro/200 Rosenqvist detta legge su Ericsson e Newgarden. 135° giro/200 Incidente in pit road! Contatto tra Herta e Grosjean, situazione difficile nel box di Andretti. 134° giro/200 Chi si ferma dopo mantiene un piccolo margine sulla concorrenza, Rosenqvist tornaad O’Ward. Problemi ai box, invece, per Colton Herta. 133° giro/200no le soste al momento. Rosenqvist prosegue, Ferrucci seguead Ericsson e Newgarden. 130° giro/200 O’Ward ai box, nuova sosta ai box per tutti. 129° giro/200 Situazione di studio ad Indy, nessuno vuole ‘trainare’ la gara. Risale anche ...