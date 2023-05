LIVE 500 Miglia Indianapolis 2023 in DIRETTA | Ferrucci sfida Ericsson e Newgarden per il primato

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-29 Continua a cambiare la graduatoria, attendiamo una classifica definitiva. -30 Rischio di penalità per. Una ruota è uscita dalla ‘piazzola’ stabilita per i box. Continuano le soste di coloro che non si sono fermati durante la seconda caution. -31 Impatto contro le barriere per Power, l’australiano è out dalla lotta per la vittoria. Si ferma nel frattempo Santino. Ultima sosta per l’americano. -33non passache continua a ‘tirare’ tutto il gruppo. L’americano prosegue nella sua conduzione. -36 Attendiamo la sosta di coloro che non si sono fermati in regime della seconda caution,resta in cima alla classifica al momento, seguonoe ...