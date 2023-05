LIVE 500 Miglia Indianapolis 2023 in DIRETTA | Ericsson cerca il bis | Palou rimonta

Leggi su oasport

148° giro/200 Importantissimo gestire il carburante in questa fase, senza caution tutto potrebbe decidersi nel finale con un rifornimento extra. 145° giro/200e Newgarden restano in vetta, Rosenqvist è terzo davanti a Rossi ed O'Ward. Cresce la tensione per gli ultimi 50 giri! 142° giro/200 Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara, è iniziato quello che dovrebbe essere il penultimo stint della Indy500. 139° giro/200davanti per la prima volta! Ganassi ritorna in vetta, lo svedese prova a tornare a vincere dopo quanto fatto lo scorso anno. 136° giro/200 Rosenqvist detta legge sue Newgarden. 135° giro/200 Incidente in pit road! Contatto tra Herta e Grosjean, situazione difficile nel box di Andretti. 134° ...