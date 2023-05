LIVE 500 Miglia Indianapolis 2023 in DIRETTA | caution! Sting Ray Robb a muro in curva 1

Leggi su oasport

92° giro/200Ray#51 (Coyne) ain1! Prima caution della Indy500. 90° giro/200 O'Ward in vetta alla competizione, Ferrucci sale secondo! Che passo per l'americano quest'oggi. 88° giro/200 McLaren amministra la gara, O'Ward precede Rosenqvist e Ferrucci. 85° giro/200 Ritiro per RC Enerson, seconda assenza nel gruppo dalla green flag ad ora 83° giro/200 Ferrucci sale terzo su VeeKay, l'olandese cede il posto al 24enne americano. 81° giro/200 McLaren si prepara per un nuovo cambio in vetta al fine di risparmiare carburante, intelligente gestione del primato da parte della formazione di Zak Brown. 79° giro/200 Gioco di squadra tra O'Ward e Palou, McLaren si alterna in vetta con le proprie auto, mentre ci avviciniamo alla ...