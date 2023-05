Littizzetto si congeda dalla Rai con una ‘velenosetta’ lettera | «E’ finita | non abbiamo superato la crisi del settimo Governo» E percula Salvini | «Bello | ciao!»

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 28 maggio 2023) Luciana- Che Tempo Che Fa “Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione”. Esordisce così, Luciana, nel suo ultimo monologo a Che Tempo Che Fa targato Rai, che dedica proprio alla tv di Stato con unadi saluti. “Cara Rai“, dice. Continua: “E’, nonladel. Pensare che la prima volta che mi hai assunto c’era la destra, si parlava di condoni, il mondo era in guerra… Quante cose sono cambiate da allora, eh?!” legge con fare divertito ma “velenoso”, che alterna però a passaggi anche ironici. “Che peccato andare via proprio adesso che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome”, aggiunge. Parla anche al plurale e lo fa quando con orgoglio ...