Lite in strada a Napoli | poi le coltellate | l’aggressore ha 13 anni | la vittima 15

(Di domenica 28 maggio 2023) Un litigio per futili motivi all’esterno di un bar diè degenerato in un accoltellamento: protagonisti due ragazzini di 13 e 15. Il 15enne è finito in ospedale, dove è stato medicato per due. Il 13enne, non essendo imputabile, è stato riaffidato invece ai genitori in attesa che la Procura dei Minori faccia le dovute valutazioni sulla vicenda. Tutto è iniziato attorno alle ore 22 di ieri sera in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, nel cuore della movida partenopea. Qui, all’esterno di un bar, ci sarebbe stata unaper futili motivi tra i due ragazzini: in un attimo si è passati dalle parole ai fatti, quando il più piccolo ha estratto un coltello con il quale ha ferito il “rivale”. Portato al pronto soccorso del vicino ospedale del Vecchio Pellegrini, il ragazzino ...

Lite in strada, poi le coltellate: l'aggressore ha 13 anni, la vittima di ... Fanpage.it

Lite in strada, poi l'accoltellamento: l'aggressore ha solo 13 anni ed è stato riaffidato ai genitori. La vittima, di 15, è in ospedale al Vecchio Pellegrini.