Ligue 1 | Psg al ritorno da Strasburgo accolto da soli tre tifosi VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Psg pareggiando in casa dello1-1 si è assicurato di essere campione di Francia nella stagione 2022/2023. Il gol di Messi ha permesso alla squadra di Galtier di vincere un titolo che in questa annata non è stato sempre nelle mani dei parigini, che hanno dovuto fronteggiare la concorrenza di Lens e Marsiglia. Come riporta RMC sport, aldaMbappé e compagni sono stati accolti datreall’aeroporto a testimoniare il brutto rapporto della squadra con la tifoseria. Après avoir été officiellement sacrés champions de France, les joueurs du PSG ont été accueillis à l'aéroport par seulement 3 supporters. @RMCsport pic.twitter.com/7QvNt1omDb — Actu Foot (@ActuFoot ) May 28, 2023 SportFace.