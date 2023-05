Ligue 1 | giornata 37 | festa PSG | Lens in Champions!

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Paris Saint-Germain è campione di Francia per l’undicesima volta, staccando il Saint-Etienne nell’albo d’oro e diventando la squadra con il maggior numero di vittorie: un successo arrivato nella37 di1 grazie al pareggio contro il Strasburgo. Ilcorona un cammino straordinario in questo campionato con la qualificazione ai gironi di Champions League, mentre il Marsiglia partirà dai preliminari. Lotta a tre squadre per i posti in Conference ed Europa League, in zona retrocessione Auxerre e Nantes si giocano la permanenza nel massimo campionato.1,37: Strasburgo-PSG 1-1,-Ajaccio 3-0, Marsiglia-Brest 1-2 Basta un punto per conquistare il nono titolo negli ultimi undici anni. Dopo tre successi consecutivi il Paris Saint-Germain pareggia 1-1 sul ...

Nessuna sorpresa in1 dove al Paris Saint - Germain è bastato un pareggio a Strasburgo per ...laureato per la 38ma volta campione di Portogallo battendo per 3 - 0 Santa Clara nell'ultima...Nessuna sorpresa in1 dove al Paris Saint - Germain e' bastato un pareggio a Strasburgo per ...per la 38ma volta campione di Portogallo battendo per 3 - 0 Santa Clara nell'ultimae ...Nessuna sorpresa in1 dove al Paris Saint - Germain è bastato un pareggio a Strasburgo per ...laureato per la 38ma volta campione di Portogallo battendo per 3 - 0 Santa Clara nell'ultima...

Premier League, le partite di domenica 28 maggio: su Sky super diretta gol Sky Sport

Chi è Lois Openda, altro giocatore su cui potrebbe puntare il Milan, per rinforzare il reparto offensivo in ottica della prossima stagione ...Il Paris Saint-Germain conquista il titolo di campione di Francia per il secondo anno consecutivo, l’undicesima volta nella sua storia e la nona nelle ultime undici stagioni, grazie a un pareggio per ...