In Serie A in campo anche Verona e Lecce per la lotta salvezza, si chiude il massimo campionato inglese. Pareggio tra Independiente e Lanus inCalcio argentino e brasiliano in apertura di questa domenica 28 maggio . Nellaargentina pareggio per 1 - 1 tra Independiente e Lanus: vantaggio dei padroni di casa ......00 ALBANIA SUPER LEAGUE - SPAREGGIO Flamurtari - Korabi Peshkopi 17:00 ARGENTINAIndependiente - Lanus 1 - 0 (Intervallo) Barracas Central - San Lorenzo 19:00 Defensa y Justicia - ...Sono quattro gli incontri in programma in Serie A, Cagliari - Venezia in Serie B, playoff in Serie C. Successo dell'Atl. Tucuman inargentina Laargentina ha aperto il programma di sabato 27 maggio . Successo per 1 - 0 dell'Atl. Tucuman sull'Arsenal Sarandi per la 18esima giornata: decisiva una ...

Liga Profesional argentina, 18ª giornata in diretta su Mola Calcio News 24

Colón y Central Córdoba jugarán este lunes desde las 16.30, por la fecha 18 de la Liga Profesional 2023. El Ferroviario y el Sabalero se medirán en el Estadio Brigadier López y tendrá transmisión de L ...El entrenador hizo un balance del nivel de competitividad del campeonato local en comparación con otras ligas sudamericanas y contó por qué los equipos argentinos siguen compitiendo en los torneos int ...