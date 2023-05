Libero | Il Napoli ha scelto Luis Enrique Ecco il futuro di Spalletti

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilpunta super sostituire Luciano. L’obbiettivo è la Champions League. Il cambio alla guida tecnica delsi profila sempre più definito: da Luciano a. Aurelio De Laurentiis ha in mente un solo nome per la panchina, quello di. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i contatti tra la società partenopea e il tecnico spagnolo si sarebbero intensificati negli ultimi giorni. De Laurentiis Lancia il Sasso:per una Nuova Era? “Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra”, riporta la Gazza. Il presidente del, tuttavia, è noto per la ...

La sconfitta della Roma e la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta lasciano aperta la corsa per un solo posto nella prossima Champions League (al netto del processo bis alla Juventus). Con, Lazio e Inter già aritmeticamente qualificate se la giocano Milan e Juve. Al Milan basta un punto a Torino oppure, in caso di sconfitta, deve vincere col Verona o sperare che la Juventus non ...Al 43' la Salernitana torna in partita: Candreva vede Kastanosal limite dell'area, quest'... vedi anche, Luciano Spalletti si tatua lo scudetto FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto .... Scrittore e ora anche poeta. Non finisce di stupire Ciro Mariano, 68enne storico ras dei ... Da tempo l'uomo è, anche se ancora gravato da una misura di sicurezza, e non è più salito alla ...

Napoli, ecco l'allenatore perfetto per sostituire Spalletti Liberoquotidiano.it

Il Napoli punta su Luis Enrique per sostituire Luciano Spalletti. L’obbiettivo è la Champions League. Il cambio alla guida tecnica del Napoli si profila sempre più definito: da Luciano a Luis. Aurelio ...Sia gli appassionati di collezionismo che semplici curiosi, potranno usufruire della professionalità di esperti operatori del settore ...