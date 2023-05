L’esplosione di una supernova immortalata dagli astrofili di Palidoro

(Di domenica 28 maggio 2023) Fiumicino – La notte del 19 maggio scorso è successo qualcosa a 21 milioni di anni luce da noi: una esplosione! Si tratta dellascoperta dal giapponese Koichi Itagaki nella galassia M101. E’ la più brillante degli ultimi dieci anni, tanto che è visibile anche in città con piccoli strumenti. E il Gruppodi, con il supporto di Marco D’angelo, che ha utilizzato per le riprese un telescopio Newton 130PDS, e la pazienza di Giuseppe Conzo, hanno realizzato un breve filmato che mostra in che modo è avvenuta, risultato della morte di stelle di gran lunga più massicce del nostro sole. Si può ammirare questa esplosione nella parte sinistra della galassia sul braccio di spirale più esterno. Nella parte in basso a sinistra del filmato è stato ritagliato uno zoom della zona interessata. Il ...

