L’Équipe titola | Bitshiabu e Zaire-Emery titolari con il PSG contro lo Strasburgo

La permanenza di Kylian Mbappé al Paris Saint - Germain non è così scontata . Come riporta ''Equipe', che in prima pagina'Il contratto di sfiducia','attaccante francese non avrebbe intenzione di esercitare'opzione inserita nel suo contratto di rinnovo per un'altra stagione . ...'Una terra senza il suo Re'il quotidiano francese. Con 14 vittorie su 18 ... Così il quotidiano sportivo francese...Il 'Corriere dello Sport''PSICODERBY','aspetto psicologico avrà un peso enorme nella sfida di questa sera tra Inter e Milan. Nel taglio alto, c'è il Napoli campione d'Italia: 'Lucio sfida ...

Il Psg è campione di Francia! Per Messi un altro record storico Corriere dello Sport