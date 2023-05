Lecco | rigore contro e l’ira del presidente | entra in campo e protesta contro l’arbitro – VIDEO

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilperde in casa l’andata del secondo turno dei Playoffil Pordenone per unche ha fatto infuriare Di Nunno Ilperde in casa l’andata del secondo turno dei Playoff di Serie Cil Pordenone per unche ha fatto infuriare Di Nunno. Playoffs de acesso à Serie B: no finalzinho, otomou gol do Pordenone em lance dúbio. Então, obluceleste, Cristian Paolo Di Nunno, que tem locomoção limitada, invadiu o, andando de bengala. Expulso, atravessou ode carrinho.pic.twitter.com/FvaL3K60gf— Calciopédia (@calciopedia) May 27, 2023 Ilto inprima per ...

...è disputato il match tra i padroni di casa dele il Pordenone , valido per l'andata dei quarti dei playoff di Serie C . È il minuto 87 e l'arbitro, Adalberto Fiero di Pistoia, fischia un...Il presidente del, Paolo Di Nunno , è infatti entrato in campo per protestare contro una decisione dell'arbitro, che aveva assegnato unagli ospiti, poi trasformato da Burrai. Il patron ...Vittoria per il Pordenone a: risultato di 1 - 0 per i ramarri che passano al 'Rigamonti - Ceppi' con iltrasformato da Burrai al minuto 86. Proteste da parte delcon il patron del ...

Calcio, Serie C. Il Lecco perde contro Pordenone, premiato da un rigore Lecco Notizie

Il rigore della rivolta, ha del clamoroso quanto accaduto ieri durante la gara valida per i playoff di Serie C. Sono in corso di svolgimento i playoff di Serie C. Soltanto una squadra, al termine di ...