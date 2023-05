Lecco | Di Nunno show | irruzione in campo dopo il rigore al Pordenone

(Di domenica 28 maggio 2023)- Succede di tutto nel finale del match tra, valido per i playoff di Serie C , dove i neroverdi si sono imposti con la rete realizzata dal dischetto da Burrai . Il vero ...

- Succede di tutto nel finale del match trae Pordenone , valido per i playoff di Serie C , dove i neroverdi si sono imposti con la rete ...cui il presidente dei padroni di casa Di...Sogna l'impresa anche il, giunto fino al secondo turno della fase nazionale.Ilperde in casa l'andata del secondo turno dei Playoff contro il Pordenone per un rigore che ha fatto infuriare DiIlperde in casa l'andata del secondo turno dei Playoff di Serie C contro il Pordenone per un rigore che ha fatto infuriare Di. Playoffs de acesso à Serie B: ...

Lecco-Pordenone, il patron Di Nunno entra in campo per protestare ... La Casa di C

Nei minuti finali della sfida d’andata dei playoff tra Lecco e Pordenone il presidente dei padroni di casa, Di Nunno, entra in campo per ...La stagione della Serie C è entrata ormai nel vivo. Ieri si sono disputate le gare di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff: tra i vari incontri in programma, anche quello tra Lecc ...