Le Big Tech inquinano più di centinaia di Paesi al mondo

(Di domenica 28 maggio 2023) Se il web fosse una Nazione, sarebbe il terzo alper quel che riguarda il consumo di energia elettrica e il quarto in termini di emissioni di emissioni di CO2. È quanto si evince dall’Osservatorio ESG 2023 realizzato da Karma Metrix che dallo scorso anno ha iniziato a studiare l’impatto ambientale e la carbon footprint delle principali aziende che operano all’interno dell’ecosistema Internet, con tutti i riflessi che hanno sul pianeta Terra. Nel monografico di Giornalettismo, abbiamo provato a spiegare quantole Big, anche rispetto al resto del. Quantole Big, il report Karma Metrix Il tema della sostenibilità digitale va di pari passo con il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Il secondo rapporto di Karma Metrix ha messo in ...

Nel corso del 2023, nonostante la guerra dei microchip con la Cina , il valore delle azioni dellaamericana è praticamente raddoppiato. Nvidia pronta a raggiungere Google. Le scommesse di ...The usage of AI,data & IoT, increasing submarine cable deployments, and adoption of cloud ...Center Construction Contractors & Sub - Contractors AECOM Ariatta Eiffage EDITEL DBA PRO Future -...Di certo, dopo "l'inverno" vissuto nel 2022, quandoin crisi di ricavi ha tagliato decine di migliaia di lavoratori, la tecnologia torna il grande propellente dell'euforia finanziaria. E i ...

Big tech, inquinanti quanto Belgio e Venezuela RaiNews

Da dinosauri progressive a laboratorio sperimentale: elogio dei cinque album che a cavallo tra anni ’70 e ’80 hanno deviato (momentaneamente) la traiettoria della band ...Nvidia vola in Borsa e raggiunge un bilione – mille miliardi – di dollari grazie alla previsione di vendite dei chip per l’intelligenza artificiale.