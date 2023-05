Le attrici che denunciano molestie cercano pubblicità Esplode il caso Barbareschi | il Cda | Stop al programma

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 28 maggio 2023) La Rai di Roberto Sergio parte già zoppa. Se da un lato il neo amministratore delegato di Viale Mazzini rassicura una televisione pluralista e per niente sovranista, dall'altro piovono già critiche e casi da arginare. Primo fra tutti quello dell'attore Luca. Dal Cda alcuni consiglieri hanno dichiarato: "Riteniamo oltremodo gravi le parole del signore chiediamo che, alla luce delle policy di valorizzazione e tutela delle donne volute e sostenute con fermezza da questo cda, nonché per evitare danni di immagine e ulteriori polemiche per il servizio pubblico, sia valutato dagli attuali vertici la cancellazione delin oggetto". Segui su affaritaliani.it