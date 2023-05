Le amministrative in Spagna bocciano Pedro Sanchez

...5 milioni di spagnoli per le elezioni comunali in praticamente tutto il Paese ein ... Leggi Anche Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez: 'Molte le convergenze tra Italia e' Leggi ...22.35: Popolari avanti Con il 77% dei voti scrutinati, il Pp consolida il suo vantaggio sul Psoe sia in numero di rappresentanti sia in voti totali avendo già ottenuto 20.691 ...22.35: Popolari avanti Con il 77% dei voti scrutinati, il Pp consolida il suo vantaggio sul Psoe sia in numero di rappresentanti sia in voti totali avendo già ottenuto 20.691 ...

Amministrative in Spagna, Partito Popolare prima forza a Madrid, secondo i sondaggi Il Riformista

In Spagna il centrodestra e Vox potrebbero strappare comuni cruciali come Valencia e Siviglia al centrosinistra, mentre Madrid resta saldamente in mano ai popolari. Situazione incerta a Barcellona, co ...Si profila un dura battuta d'arresto per il centrosinistra del premier spagnolo Pedro Sanchez a sei mesi dalle elezioni nazionali. Nel voto amministrativo di oggi, in alcune delle principali città spa ...