Lazio | super Milinkovic e Cremonese ko | festa all' Olimpico

(Di domenica 28 maggio 2023) Lachiude il suo campionato all'con una vittoria sofferta per 3-2 contro la già retrocessa. In uno stadio tutto colorato di biancoceleste per festeggiare il ritorno in Champions League, i ragazzi di Sarri dominano il primo tempo segnando due gol per poi rilassarsi nella ripresa consentendo ai grigiorossi dell'ex Ballardini di rientrare in partita prima di capitolare nel finale.in vantaggio dopo 4' con un gol di Hysaj su assist perfetto di Immobile. Il raddoppio biancoceleste porta la firma diSavic al 37', bravo a battere Sarr con un destro al volo in diagonale su assist di Pedro dalla destra. Nella ripresa latira fuori l'orgoglio e nel giro di cinque minuto trova il pareggio prima con un gran destro da fuori area di Galdames al 54', ...

E' stata una giornata speciale un po' per tutti in casa Lazio. La festa Champions, i dieci anni dal 26 maggio, il saluto di Radu e la bolgia biancoceleste all'Olimpico. Momenti ...