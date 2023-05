Lazio | Sarri | «Radu può fare il dirigente Secondo posto? Dobbiamo migliorare»

(Di domenica 28 maggio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Cremonese Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni: «? Mi sarebbe piaciuto allenarlo qualche anno fa, purtroppo l’ho fatto nel finale della carriera sua. Lo apprezzo come giocatore e persona, è una persona di una lealtà e fedeltà unica. Ruolo? Lui caratterialmente è un ragazzo straordinario forse troppo perl’allenatore, lo vedrei bene all’interno di una dirigenza. Secondi? Non abbiamo le giuste reazioni mentali per diventare una grande squadra, i passi dasono ancora tanti, ma abbiamo margini di miglioramento. Sto pensando ad Empoli ora, sarebbe una soddisfazione ...

...gol decisivo dellaarriva all'89': corner di Luis Alberto, Sarr sbaglia l'uscita, Vasquez respinge, Milinkovic - Savic spinge il pallone in porta. Al 95' c'è ancora tempo per un rosso a...Non solo: per Stefan Radu era l'ultima partita in carriera, mentre per Milinkovic potrebbe essere stata l'ultima in casa con la maglia della. Ed è stato proprio il serbo a consegnare ala ...Lasi impone 3 - 2 nel finale, grazie a Milinkovic - Savic autore di una doppietta, dopo essersi ... Con questo successo la squadra di Mauriziosi porta a 71 punti al secondo posto quando ...

Lazio, Sarri: "Non siamo ancora adulti, obiettivo secondo posto"

ROMA - Una doppietta decisiva contro la Cremonese per far esplodere un Olimpico in festa dopo la qualificazione Champions: Milinkovic-Savic trascina la Lazio nel 3-2 che permette agli uomini di Sarri ...ROMA - La Lazio vince 3-2 all'ultimo contro la Cremonese, ecco altri punti per riprendersi il secondo posto. Un pomeriggio da infinite emozioni per Radu, gli eroi del 26 maggio e anche per Sarri, anda ...