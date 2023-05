Lazio | piace Bryan Gil | è l’alternativa a Berardi

(Di domenica 28 maggio 2023) Lasta già valutando diversi nomi per il mercato estivo, tra questi ci sarebbe anche lo spagnoloGil Lasta già valutando diversi nomi per il mercato estivo, tra questi ci sarebbe anche lo spagnoloGil. Di proprietà del Tottenham ma in prestito al Siviglia è pronto a giocarsi la finale di Europa League proprio contro la Roma. Il classe 2001 èper la fascia destra e le cifre sarebbero davvero alte visto che gli Spurs lo hanno pagato 25 milioni più Lamela. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti. Juve, Inter e Milan: tutti vogliono il Sergente - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo il successo di misura sul campo dell'Udinese e la matematica qualificazione in Champions League, la Lazio torna in campo domenica ore 18. All'Olimpico arriva la Cremonese ...Spunta un nuovo club sulle orme di Dusan Vlahovic. L' attaccante serbo di 23 anni è uno dei migliori profili e potrebbe essere una buona plusvalenza per i bianconeri che devono rifare l'attacco. Tra l ...