Lazio | Pedro | «Per il futuro sono tranquillo e felice qui»

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di, attaccante della, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro la Cremonese Intervenuto a DAZN prima di-Cremonese,ha dichiarato: «Per il mioè presto mama tutti sanno chequa. Ho parlato con tutti e spero che andrà tutto bene per il rinnovo. Tutta la settimana abbiamo parlato con Radu, questa è la sua ultima partita. Speriamo di fare una bella partita e di fargli un regalo che merita dopo 15 anni in questa società». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Le formazioni ufficiali di- Cremonese (live alle 18)(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto;, Immobile, Zaccagni. All. ...LE FORMAZIONI UFFICIALI:(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic - Savic, Vecino, Luis Alberto;, Immobile, Zaccagni. CREMONESE: in attesaFORMAZIONI UFFICIALI- CREMONESELAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto;, Immobile, Zaccagni. All. SarriCREMONESE (4 - 4 - 2): ...

Lazio, Pedro si congratula con Luka Romero: "Questo tizio..." - FOTO La Lazio Siamo Noi

Ultima gara stagionale all'Olimpico per i biancocelesti, già qualificati in Champions contro la Cremonese retrocessa. Solo una novità per Sarri dopo Udine: c'è Pedro (e non Felipe Anderson) nel triden ...Olimpico stracolmo in una giornata di festa: servono punti per il secondo posto, Sarri non vuole cali di tensione ...