Lazio-Cremonese LIVE 2-1 | Galdames accorcia le distanze

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 Hysaj (LaPresse) - calciomercato.itLAZIOProvedel 6Lazzari 6,5Casale 6,5Romagnoli 6,5 Hysaj 7Milinkovic 7Vecino ...Commenta per primo Maurizio Sarri, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la: 'L'obiettivo di oggi è blindare il terzo posto, per mettersi nelle condizioni di attaccare il secondo. La mentalità deve ...ROMA - Una festa per la. All'Olimpico contro las i festeggerà il decennale del 26 maggio, si riaccoglierà Lulic all'Olimpico, ci sarà la Champions da festeggiare, si lotterà per il secondo posto. Il tutto ...

All’Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio ospita la Cremonese nel giorno del decennal ...Con le reti di Hysaj e Sargej Milinkovic-Savic la Lazio chiude facilmente in vantaggio il primo tempo contro la già retrocessa Cremonese, tornando temporaneamente al secondo posto ...