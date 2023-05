Lazio-Cremonese LIVE 2-0 | inizia il secondo tempo

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Voti e tabellino del primo tempo di, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 Hysaj (LaPresse) - calciomercato.itLAZIOProvedel 6Lazzari 6,5Casale 6,5Romagnoli 6,5 Hysaj 7Milinkovic 7Vecino ...Commenta per primo Maurizio Sarri, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la: 'L'obiettivo di oggi è blindare il terzo posto, per mettersi nelle condizioni di attaccare il secondo. La mentalità deve ...ROMA - Una festa per la. All'Olimpico contro las i festeggerà il decennale del 26 maggio, si riaccoglierà Lulic all'Olimpico, ci sarà la Champions da festeggiare, si lotterà per il secondo posto. Il tutto ...

Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Con le reti di Hysaj e Sargej Milinkovic-Savic la Lazio chiude facilmente in vantaggio il primo tempo contro la già retrocessa Cremonese, tornando temporaneamente al secondo posto ...Terminato il primo tempo di Lazio-Cremonese, risultato parziale di 2-0. Giornata di festa all'Olimpico, nonostante la sfida alla Cremo non metta nulla in palio sono 65mila i tifosi presenti all'Olimpi ...