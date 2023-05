Lazio-Cremonese LIVE 1-0 | spingono i biancocelesti

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Commenta per primo Maurizio Sarri , tecnico della, ha parlato a DAZN prima della gara contro la: 'L'obiettivo di oggi è blindare il terzo posto, per mettersi nelle condizioni di attaccare il secondo. La mentalità deve essere questa: ......fa festa per i dieci anni della Coppa Italia indimenticabile, quella del 26 maggio 2013 vinta in finale contro la Roma. Decisivo Senad Lulic , che nel pomeriggio del match contro laè ...

19' Lazio ancora pericolosa. Questa volta con Zaccagni che prova a imbeccare Vecino: l'uguguaiano non c'arriva, recupera la Cremonese. 17' Immobile per Vecino, che dal limite dell'area prova la ...[themoneytizer id=”99064-6] Prima del match dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese in una giornata di festa in casa biancoceleste il tecnico della Cremonese Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni ...