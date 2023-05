Lazio - Cremonese 3 - 2 | le pagelle | Milinkovic incanta prima dei saluti? Radu all' ultima con la fascia di Immobile

Lasi impone 3 - 2 nel finale, grazie a Milinkovic - Savic autore di una doppietta, dopo essersi fatta riprendere due reti di vantaggio, nell'ultima all'Olimpico contro lagià retrocessa. ...Dopo il primo gol corre ad abbracciare Radu; per lui si che è stata l'ultima partita con la. Quelli allasono stati ottavo e nono gol del serbo in campionato, solo laha tre ...19.55 Posticipo Serie A,3 - 2 Lasi riprende il 2° posto. Subito in gol i capitolini, con Hysaj (4') mandato in porta da Immobile.in scioltezza, ma i grigiorossi hanno una grande occasione con ...

Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] Sul finire della partita tra Lazio e Cremonese i tifosi biancocelesti presenti in tribuna Tevere hanno esposto uno striscione per Milinkovic: “Forse altrove, magari qui, s ...LE PAGELLE DI LAZIO – CREMONESE: Provedel: 6,5 Sembrava dovesse essere un pomeriggio tranquillo ed invece deve mettere le sue mani su un paio di conclusioni pericolose degli attaccanti della Cremonese ...