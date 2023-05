Lazio-Cremonese 3-2 | la Lazio torna al secondo posto | ma che spavento con la Cremonese

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

ROMA - Una festa per la. All'Olimpico contro las i festeggerà il decennale del 26 maggio, si riaccoglierà Lulic all'Olimpico, ci sarà la Champions da festeggiare, si lotterà per il secondo posto. Il tutto ...... tra lae la CremonesePer la sfida delle 18 della trentasettesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano due squadre che non hanno obiettivi da inseguire: lae la. ...Ora è in corso, alle 20.45 chiude Juventus - Milan. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo . Sabato la ...

Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il pareggio della Cremonese innervosisce non poco la Lazio. Giua a più riprese è costretto a calmare i bianocelesti in campo. Al 66° ammonito Galdames che blocca, con una vistosa trattenuta, la ...Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.