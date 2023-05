L' attacco più massiccio della guerra | i russi scatenano i droni su Kiev

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) È stato l'piùdall'inizioquello che, nella notte, ha martellato la capitale. Il bollettino è stato fornito dalle autorità locali, mentre la città dell'Ucraina si prepara a festeggiare la giornata di festa nazionale in ricordo dell'anniversariofondazione. Secondo, la contraerea ucraina ha abbattuto 52di fabbricazione iraniana Shahed: è morta almeno una persona, un uomo di 41 anni colpito dai detriti caduti, e una donna è rimasta ferita e ricoverata in ospedale. La capitale ucraina è stata attaccata regolarmente durante tutto il mese di maggio: questa è stata la 14esima incursione e l'- secondo l'amministrazione militarecittà - è stato compiuto in ...