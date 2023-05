Lasagne vegane | con funghi | scarola | olive e noci | spettacolare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 maggio 2023)conChi segue dei regime dietetici particolari è sempre alla ricerca di piatti gustosi, che rispettino i principi della loro particolare dieta. Anche chi, però, non ha queste problematiche, spesso si trova a fare i conti con ospiti vegani o vegetariani e non per tutti è facile tirare fuori dal cilindro una ricetta adatta. In ogni caso, anche se non apparteniamo a nessuna delle due categorie, ogni tanto fare un pasto privo di proteine animali è un’ottima idea, il corpo si depura. Con leche andremo a preparare oggi, accontenteremo tutti, vegani, vegetariani e chi ha solo la priorità di mangiare alimenti gustosi.con, ...