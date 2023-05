(Di domenica 28 maggio 2023) Ecco iprevisti per le compagnie marittime interessate che hanno tempo fino al 31 maggio per aderire. Previsti servizi occasionali e continuativi dall'isola verso Porto Empedocle e Pozzallo

Mentre l'attenzione mediatica è tutta puntata su, anche quest'isola distante soli 70 ... Spesso i migrantialla spicciolata con piccole imbarcazioni talvolta difficili da intercettare ...Ora ad Agrigento dovrà occuparsi particolarmente dei flussi migratori, di, soprattutto ... Dalle grandi catene di venditanei centri di raccolta, i registri sono a posto. Il 50%, i ...Noi paghiamo quandole carte. Abbiamo 18 Cas, 37 centri per minori, decine e decine di società di pullman, i traghetti, gli alberghi per le forze dell'ordine presenti a. Sono ...

Lampedusa, arrivano le navi per i trasferimenti dei migranti. Pubblicato il bando di gara con i compensi la Repubblica

Ecco i compensi previsti per le compagnie marittime interessate che hanno tempo fino al 31 maggio per aderire. Previsti servizi occasionali e continuativi ...Per un anno si è sottoposta alla fototerapia in attesa di un donatore compatibile, poi a fine aprile il trapianto di fegato all'Ismett ...