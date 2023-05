L’amore bugiardo – Gone Girl | la spiegazione del finale del film di David Fincher

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 28 Maggio 2023- Gone Girl (Thriller, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike, ...Stasera , 28 maggio, su Rai 4 , in prima serata, alle 21:20, va in onda- Gone Girl , film statunitense del 2014. La pellicola è diretta da David Fincher. La sceneggiatura è di Gillian Flynn. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio....Su Rai 4 dalle 21.10- Gone Girl. Nick e Amy sembrano una coppia perfetta, in realtà sono in crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei conseguenti problemi ...

L'amore bugiardo – Gone Girl: la spiegazione del finale del film di ... CinemaSerieTV.it