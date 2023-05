L' ambasciata d' Italia in Sudan è da oggi ad Addis Abeba

... è atterrato nella mattinata di oggi ad Addis Abeba dove, presso la nostra rappresentanza diplomatica in Etiopia, sarà temporaneamente ricostituita l'd'a Khartoum. Lo rende noto la ...... all'indirizzo della rappresentanza diplomatica iraniana in, pubblicando sul suo profilo Twitter l'immagine del dispositivo posizionato su un palo di legno. La denuncia del Pd " L'...... è atterrato nella mattinata di oggi ad Addis Abeba dove, presso la nostra rappresentanza diplomatica in Etiopia, sarà temporaneamente ricostituita l'd'a Khartoum. Lo rende noto la ...

Sudan, l'ambasciata d'Italia a Khartoum operativa da oggi ad Addis Abeba Sky Tg24

L'ambasciatore d'Italia in Sudan, Michele Tommasi, insieme ad alcuni collaboratori e due unità dei Carabinieri, è atterrato nella mattinata di oggi ad Addis Abeba dove, presso la nostra rappresentanza ...Il Pd, attraverso Lia Quartapelle, ha accusato l'ambasciata iraniana a Roma di aver montato una telecamera su una forca: "Si tratta di una chiara intimidazione" ...