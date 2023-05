L’altra faccia dell’ecologia | il totalitarismo verde

(Di domenica 28 maggio 2023) Il diodi Giulio Meotti racconta, quella degenerata in ecologismo come nuova religione laica che, col suo sistema di dogmi, di peccati e redenzioni richiama di continuo alla alla purificazione, alla povertà: siamo tutti peccatori energetici, noi occidentali, redimibili solo se disposti a votarci alla sostenibilità. Una religione corredata di toni apocalittici e persino di un messia ragazzino come Greta Thunberg. La sottile linea tra legittima preoccupazione ambientale e ridicolo catastrofismo, scrive Meotti, è stata del tutto soppressa a colpi di sconfinamenti tematici, mescolando le più diverse istanze protestatarie nel nome del comune nemico: l’Occidente liberale e capitalista; identificando il “maschio bianco occidentale” come solo responsabile di tutte le peggiori nefandezze. È ...

...che "il governo italiano non tolleri questo sfregio e si... "Si convochi immediatamente'ambasciatore e si demolisca questo ... Come notato su Formiche.net , non si ricorda un'occasione in ...... determina effetti negativi sulla possibilità di ricarica delle falde freatiche e quindi sulla capacità dei territori di far fronte alla siccità,(ben nota)della medaglia del ...'attrice ha fatto sapere di avere recentemente taciuto la ... "Non voglio siun'idea sbagliata di me. Ma sono combattuta ... Ma sono combattuta perché da un lato non voglio fingermi un', ...