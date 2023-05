LaLiga Santander | perché le partite della 37ª giornata di campionato si giocano contemporaneamente?

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-28 12:31:21 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: La 37ªdesi gioca, per la maggior parte, domenica 28 maggio alle 19:00 per via del fatto che le ultime giornate dihanno un programma unificato in tutte quelleche hanno qualcosa in palio. Nonostante si sia già deciso il campione e il primo dei discendenti, ci sono ancora due posti retrocessione da risolvere e i posti che concedono i biglietti per le competizioni europee. L’unico gioco uscito dalla sceneggiatura è stato il Siviglia e Real Madrid, che si è giocata sabato 27 maggio alle 19:00 al Ramón Sánchez-Pizjuán. Il fatto di contestare Mercoledì 31 maggio la finale di Europa League ha costretto gli uomini di Mendilibar a giocare in questa data. Il resto delle ...