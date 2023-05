Lago Maggiore | si ribalta imbarcazione | un morto e 4 dispersi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 maggio 2023) La barca si èta a causa di una tromba d'aria. A bordo c'erano 25 persone Un’si èta sul, nelle acque antistanti Lisanza, a causa di una tromba d’aria. L’incidente ha provocato un. I soccorritori stanno ancora cercando 4 persone disperse. A bordo del natante c’erano 25 persone. In 5 sono stati portati in ospedale per accertamenti, tre delle quali in codice verde e due in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri. “Una tromba d’aria ha provocato un gravissimo incidente sul: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ...