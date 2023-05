La Sirenetta | ecco tutti i prodotti dedicati al film live-action della Disney disponibili online e nei negozi

(Di domenica 28 maggio 2023) IlLaè arrivato nei cinema e in vendita,e nei, sono oramoltiispirati al progettocon star Halle Bailey. Il 24 maggio ha debuttato nelle sale ilLa, il progettoispirato al classico d'animazione, con star Halle Bailey nel ruolo di Ariel e ora, per la gioia di chi ha amato l'avventura e la storia d'amoreprincipessa, sonoe neitantie i suoi partner ...

La, recensione: pasticcio in fondo al mare Durante un'intervista con Variety, Friend ha spiegato che il primo passo per perfezionare i capelli della star è stato incontrare la sua famiglia ...Le controversie non devono fermarvi dall'andare al cinema a vedere il live - action di La(2023).5 buoni motivi per ...Altre notizie su: Halle Bailey La

La Sirenetta: ecco tutti i prodotti dedicati al film live-action della ... Movieplayer

Il film La Sirenetta è arrivato nei cinema e in vendita, online e nei negozi, sono ora disponibili molti prodotti ispirati al progetto live-action della Disney con star Halle Bailey.Secondo quanto riferito da Variety, i capelli di Halle Bailey ne La sirenetta sono costati una cifra mozzafiato: scopriamo insieme quanto.