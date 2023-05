La retrocessione del Leicester cominciò con l’esonero di Ranieri

(Di domenica 28 maggio 2023) Termina la Premier League e nell’ultima giornata si sono consumate le speranze per ildi restare nel massimo campionato inglese. La sfida era tra, Everton e Leeds, con l’Everton favorito: con una vittoria i Toffees sarebbero stati sicuri della salvezza. E infatti hanno vinto: 1-0 in casa contro il Bournemouth. Il Leeds ha perso in casa 4-1 col Tottenham, ilha battuto 2-1 il West Ham, vittoria inutile. Il declino delè cominciato pochi mesi dopo l’incredibile successo avvenuto nel 2016 conin panchina, con un iconico allenatore italiano che gioiva davanti alle telecamere inglesi per la qualificazione in Champions League a suon di «dilidin dilidon». Tuttavia, la stagione successivanon ottenne abbastanza fiducia da conservare il ...

Il Leicester City ha terminato la Premier League al terzultimo posto in classifica ed è stato quindi retrocesso in Championship, la seconda divisione ...Poi, c'erano tanti verdetti già decisi: come il primo postoCity, la Champions per il Newcastle, l'Europa League per il Brighton di De Zerbi e laSouthampton. I VERDETTI TITOLO :...Per quanto riguarda, invece, la zona bassa della classifica c'è la clamorosaLeicester che il prossimo anno dovrà tornare in Championship. Non è bastata, infatti, la vittoria di ...

