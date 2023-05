ULTIMI 20 GIRI CON LAPrime gocce alla Curva 3 (giro n.52). Dopo due giri in certi punti la ... Ultimi 10 giri, la piovosità è sparita, il tracciato miracolosamente si asciuga,ovunnque però.ha nascosto tutta la sua delusione Carlos Sainz, pilota Ferrari, a Sky Sport per commentare il ...a Montecarlo frutto di alcune strategie sbagliate del Cavallino una volta arrivata lain ......5 minuti prima dell'arrivo della, e fa infuriare Sainz per una chiamata a suo dire errata: "Potevo sorpassare Ocon, perché mi avete fermato". "Avevamo paura che Hamilton ti attaccasse". "...

La pioggia non ferma Max Verstappen. E la Ferrari affonda anche a Montecarlo Tiscali

Meteo - Tempo destinato nuovamente a migliorare nelle prossime ore a seguito dei temporali termoconvettivi, ecco i dettagli ...da Monte Carlo, MonacoCharles Leclerc non è riuscito a fare meglio del sesto posto nel suo Gran Premio di casa a Monaco. Il pilota della Ferrari continua quindi ad avere una sorta di maledizione nel t ...