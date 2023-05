La meravigliosa generosità dell’arte che riempie di senso la vita

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Bergamo. Una cifra sola ha distinto il concerto in cartellone sabato sera 27 maggio per il Festival Pianistico Internazionale: ladella Fondazione Teatro Donizetti manifestata sul palco dal dottor Giorgio Berta nell’annunciare la devoluzione del ricavato del concerto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.del pianista chiamato ad esibirsi, Giuseppe Albanese, di origini calabre ma faentino di adozione dal 2008. Come l’artista stesso ha spiegato, in un breve prologo alla propria esibizione, l’inondazione ha colpito ogni famiglia di Faenza, ed il fango ha annientato tutti i ricordi di quella comunità. Sensazioni, quelle della calamità grave ed incombente, fin troppo note anche ai bergamaschi, che tuttavia anche questa volta non sono stati certo disinteressati spettatori ma portatori di sollievo ...