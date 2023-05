La ' Favolosa cubista' gela tutti | “Niente soldi per mangiare e istinti suicidi”

(Di domenica 28 maggio 2023) Una come tante, una storia drammatica. Una donna che percepisce 500 € di pensione e non riesce ad arrivare alla fine del mese. Quella di An, conosciuta in tv come la “”, è la storia di milioni di pensionati italiani. Ma lei, per anni sotto i riflettori della televisione, ora solleva un polverone. Facciamo un passo indietro a Uomini e Donne, durante il Trono Over, e a Pomeriggio 5: Anè un volto noto. Ma dopo aver lasciato la tv si sono perse le sue tracce. La 79enne in un'intervista a Fan Page svela di avere problemi economici. “A volte io non ho neanche ini per comprarmi da, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi”, svela. “E a un ...

Ivan Rota per Dagospia angelaAngela, un personaggio iconico di Uomini e Donne, vive oggi in stato di indigenza e ricorda :'Maria De Filippi non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi ...Dopo essere stata per diverso tempo la vera star del programma Uomini e Donne , la dama Angela Troina , conosciuta anche come Angela la, in occasione del suo 79° compleanno ha parlato delle difficoltà che sta vivendo dopo il programma. Ecco le sue esatte parole. Angela Troina rivela: "Non ho neanche i soldi per ...Angela, dopo un glorioso passato televisivo a Uomini e Donne , si lascia intervistare da FanPage e svela in che situazione si trova dopo il successo ottenuto in televisione. Angela...

Angela favolosa cubista compie 79 anni: A volte non ho soldi per mangiare ma tiro avanti, amo la vita Fanpage.it

Una donna che percepisce 500 € di pensione e non riesce ad arrivare alla fine del mese. Quella di Angela, conosciuta in tv come la “Favolosa cubista”, è la storia di milioni di pensionati italiani. Ma ...Da un passato doloroso a una rinascita. E questo è proprio quello che ha vissuto Angela Troina, la favolosa cubista che il 26 maggio ha compiuto 79 anni. Angela è come una fenice: da un marito violent ...