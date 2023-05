‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Italia da 8 | qualcosa si muove Fortunato mi ha deluso Pogacar vince il Tour”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) IL SIGILLO DI MARK CAVENDISH La vittoria di Cavendish ha fatto piacere a tutti. Peccato per la caduta, ci ha smorzato un po’ l’urlo. A Roma è stato un bel circuito, hanno fatto 50 km/h di media nel finale. Non è stata la solita passerella, perché sono andati veramente forte. Fino a 3 km dall’arrivo la corsa è vera. È un falso ideologico quello che il Giro sia finito ieri, oggi era una tappa come un’altra, poteva succedere di tutto. Se Roglic avesse forato ai -4, cosa succedeva? UN RECORD DA STABILIRE I fuggitivi sono andati forte, talmente tanto che Milan ha patito la fatica: nel finale era ben piazzato, ma non aveva le gambe. Ci può stare. Cavendish ha vinto per distacco, proprio con facilità. È entrato in forma e ora penso che vada a fare il record di successi alde France, gli bastare una tappa per superare il record di Merckx. MILAN ...